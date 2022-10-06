Российские самолеты провели учения со стрельбами в Калининградской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Истребители Су-30СМ и Су-30СМ2 отработали нанесение артиллерийских ударов в ходе учения на полигоне в восточной части Калининградской области, сообщили в четверг в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также нанесли артиллерийские удары по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника, 30-мм артиллерийскими снарядами", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что упражнение проводилось на малых и сверхмалых высотах по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области.

"В полётах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала", - сообщили в БФ.

По данным флота, воздушное прикрытие осуществлялось звеном истребителей Су-27.