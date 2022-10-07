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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Правительство РФ отмечает снижение объемов ж/д перевозок в западном и южном направлении

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожные перевозки в западном и южном направлении снижаются из-за санкционного давления, сообщил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе форума "Угольная отрасль - новые реалии" в Кемерово в пятницу.

"Из-за санкционных ограничений, вводимых недружественными странами, наблюдается переориентация перевозок грузов в восточном направлении. За 9 месяцев текущего года перевозки всех грузов в северо-западном направлении снизились на 21% к прошлому году, в южном - на 10%. Перевозка по Восточному полигону РЖД идет исходя из заполнения полной пропускной способности", - сказал он.

Белоусов отметил, что перевозки по Восточному полигону по итогам 2022 года могут составить 158 млн тонн, в планах на 2023 год выйти на 173 млн тонн, а по итогам 2024 года - на 180 млн тонн.

Андрей Белоусов РЖД
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