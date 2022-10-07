Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 16 октября, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.