Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 16 октября, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Военная операция на Украине

Минздрав сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

Совладелец "Зимней вишни" получил восемь лет колонии за взятку сотрудникам Госстройнадзора

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Что произошло за день: четверг, 6 октября

Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в трех эпизодах госизмены

Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в трех эпизодах госизмены

В России более чем у 32 тыс. лифтов истек срок службы

В России более чем у 32 тыс. лифтов истек срок службы

Минобрнауки предложило формировать разовые диссертационные советы

Военная операция на Украине

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

Москалькова заявила о необходимости создать российскую альтернативу ЕСПЧ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });