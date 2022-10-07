Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Водителям запретили останавливаться на направляющих островках и островках безопасности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило поправки в Правила дорожного движения, запретив движение и остановку на дорожных островках безопасности, а также добавило два новых дорожных знака, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Принятое постановление полностью запрещает движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности. Чиновники считают, что это улучшит видимость и повысит безопасность на дорогах.

Один из новых знаков будет обозначать зарядку для электромобилей, второй - запрет движения автобусов, кроме школьных и следующих по маршрутам общественного транспорта.

Также правительство решило изменить вид знаков платной парковки и парковки для инвалидов. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором - рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Такой дизайн знаков тестировали с 2017 года в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже, говорится в пресс-релизе.

Также чиновники ввели визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки.

"Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной - белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - считают в правительстве.

Правительство ПДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

Двое мобилизованных умерли в пункте формирования в Новосибирске

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября
Военная операция на Украине

Минздрав сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

Совладелец "Зимней вишни" получил восемь лет колонии за взятку сотрудникам Госстройнадзора

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });