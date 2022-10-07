Водителям запретили останавливаться на направляющих островках и островках безопасности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило поправки в Правила дорожного движения, запретив движение и остановку на дорожных островках безопасности, а также добавило два новых дорожных знака, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Принятое постановление полностью запрещает движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности. Чиновники считают, что это улучшит видимость и повысит безопасность на дорогах.

Один из новых знаков будет обозначать зарядку для электромобилей, второй - запрет движения автобусов, кроме школьных и следующих по маршрутам общественного транспорта.

Также правительство решило изменить вид знаков платной парковки и парковки для инвалидов. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором - рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Такой дизайн знаков тестировали с 2017 года в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже, говорится в пресс-релизе.

Также чиновники ввели визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки.

"Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной - белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - считают в правительстве.