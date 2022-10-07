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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Минстрой не заметил значимого влияния мобилизации на строительную отрасль

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация не повлияла значительно на кадровое обеспечение стройотрасли, сообщил "Интерфаксу" в пятницу первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

"Да, безусловно, отдельные организации столкнулись с необходимостью подбора замены специалистов, призванных на военную службу. Но эти проблемы решаются в рамках текущей работы кадровых служб строительных организаций". - сказал он.

По его словам, для выполнения ранее намеченных планов - ввода 1 млрд кв. м жилья до 2030 года (или 120 млн кв. м жилья в год), развития промышленной, транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры - необходимо привлечь в отрасль до 1,5 млн квалифицированных работников разных специальностей и уровня подготовки. Для этого требуется уделить внимание подготовке и переподготовке кадров и повышению производительности труда, отметил замминистра.

Для содействия работодателям в поиске, обучении и повышении квалификации кадров на базе подведомственного учреждения ФАУ "РосКапСтрой" создана цифровая платформа Кадрового центра Минстроя России.

"Особое внимание Минстрой России уделяет развитию краткосрочных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Договоренность о подготовке по таким программам для строительства предварительно достигнута с "Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - отметил Ломакин.

Он подчеркнул, что Минстроем России совместно с членами отраслевого консорциума "Строительство и архитектура" и подведомственными организациями сформирован перечень из 29 учебных программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, одобренных Минстроем России в качестве приоритетных. По таким программам может быть дополнительно переподготовлено до 40 тысяч человек ежегодно начиная с 2022 года.

Минстрой Александр Ломакин
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