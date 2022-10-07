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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о назначении Рустама Мурадова на должность командующего войсками Восточного военного округа.

"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

"Уверен, эти его качества, а ещё военное образование и боевой опыт, полученный в самых "горячих" точках - в Чечне и Сирии, - помогут блестяще справиться с боевыми задачами", - отметил глава Дагестана.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по поводу назначения Мурадова со стороны соответствующих структур.

Дагестан Сергей Меликов Рустам Мурадов
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