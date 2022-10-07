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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Зарубежные коллеги поздравляют Путина с юбилеем

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президента поздравили по телефону первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоза.

"В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что позже в пятницу Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

Владимир Путин
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