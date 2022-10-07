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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Калининская АЭС остановит энергоблок №3 на плановый капремонт

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Калининская АЭС (Тверская область) отключит третий энергоблок на плановый капитальный ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.

"8 октября энергоблок №3 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.

В ходе него планируется провести регламентные работы по перегрузке топлива, ремонту реакторной и турбогенераторной установок.

Кроме того, будут выполнены работы по модернизации, в их числе модернизация комплекса электрооборудования систем управления и защиты, управления систем безопасности, системы испытания гермооболочки энергоблока, замена маслонасосов регулирования, маслоохладителей, внедрение контрольно-измерительных приборов, способных работать в условиях нештатных ситуаций.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Калининская АЭС Тверская область
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