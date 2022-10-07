Сроки для решений по лицензиям на рынке алкоголя предложено сократить

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, в котором предлагается сократить с 30 до 20 рабочих дней срок принятия решения о выдаче, продлении, переоформлении лицензии на производство и оборот этилового спирта (или отказе), алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной продажи).

Предлагается также уменьшить количество документов для получения лицензий, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Если закон будет принят, лицензирующий орган сможет продлить срок принятия решения по лицензиям, но не более чем на 10 рабочих дней. Сейчас можно продлевать срок на 30 календарных дней, объясняют в Минфине.

Если для переоформления лицензии (за исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) не требуется выездная проверка для оценки соответствия заявителя обязательным требованиям, то решение должно приниматься в течение 10 рабочих дней. "Если лицензиат изменил наименование (без его реорганизации) или место его нахождения (мест нахождения его обособленных подразделений), лицензия будет переоформлена лицензирующим органом в течение 30 календарных дней с момента получения сведений в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата", - говорится в документах.

Кроме того, будет сокращен перечень документов, необходимых для получения, продления или переоформления лицензии. Так, для получения лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения количество документов сокращено с одиннадцати до трех, для крестьянских хозяйств - с десяти до трех.

Для получения лицензии на перевозки автомобильным транспортом этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов число документов предлагается сократить с девяти до двух.

"Предлагаемые изменения снизят временные издержки организаций на подготовку пакета документов для лицензирования, поскольку информация, которую ранее направлял заявитель, теперь будет получена в рамках межведомственного взаимодействия. Организации смогут быстрее получить необходимую лицензию и приступить к работе", - отметил директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Никита Золкин.