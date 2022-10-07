Минсельхоз разработал стратегию развития органического сельхозпроизводства до 2030 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработал стратегию развития органического сельхозпроизводства на период до 2030 года. Документ уже направлен на согласование в федеральные органы, сообщает ведомство.

Cогласно проекту стратегии, объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 году составит порядка 150 млрд рублей, при этом средний уровень потребления такой продукции одним человеком в год превысит 1 тыс. рублей.

Отмечая экспортный потенциал органической продукции, Минсельхоз сообщает, что планируется нарастить объем ее поставок за рубеж до 3,7 млрд рублей. Одним из перспективных рынков может стать Саудовская Аравия. Кроме того, ведется работа по взаимопризнанию органических стандартов с Китаем.

Как подчеркивается в сообщении, "органическое и "зеленое" производство в России сегодня становится современным и высокотехнологичным сектором сельского хозяйства, направленными на достижение целей устойчивого развития и защиты окружающей среды".