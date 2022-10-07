Верховный суд отказал бывшим руководителям ПИР банка в отмене ряда судебных решений

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в конце сентября отказал бывшему предправления московского "Банка промышленно-инвестиционных расчетов" (ПИР) Ольге Колосовой и зампредправления Андрею Серебренникову в отмене решений, касающихся иска Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий) о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Колосова просила отменить постановление кассации, не согласившейся с отказом в привлечении Колосовой к субсидиарной ответственности и направившей дело в этой части на новое рассмотрение.

Серебренников просил ВС отменить судебные акты о взыскании с него денежных средств и направить дело на новое рассмотрение.

Изучив материалы дела, ВС не нашел снований для передачи жалоб на рассмотрение коллегии, говорится в определении на сайте суда.

Арбитражный суд Московского округа 29 марта оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о солидарном взыскании по иску АСВ с бывших зампредправления ПИР банка Антона Суворова и Серебренникова 1,7 млрд рублей.

При этом кассационный суд отменил решение судов нижестоящих инстанций об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности Колосовой и отправил дело в этой части на новое рассмотрение.

Иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности поступил в суд в июне 2020 года. 9 июля АСВ подало ходатайство о принятии мер обеспечения в виде ареста имущества каждого из ответчиков на сумму 1,7 млрд рублей. Суд 10 июля отказал агентству в этом, однако апелляционный суд 22 сентября 2020 года удовлетворил жалобу АСВ и принял меры обеспечения.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 года признал ПИР банк банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Лицензии банк лишился 12 октября 2018 года.