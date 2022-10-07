В августе 2022 года смертность от COVID снизилась более чем на 90% к августу 2021 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В России в августе 2022 года количество умерших от коронавируса граждан снизилось более чем на 90% по сравнению с августом прошлого года, сообщили в пресс-службе Росстата.

"Смертность от COVID-19 (по всем четырем типам смертности от коронавирусной инфекции, отслеживаемым Росстатом) на протяжении этого лета сокращалась еще большими темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% (по сравнению с июлем 2021 года). В августе 2022 года смертность от COVID-19 также снизилась более чем на 90%", - говорится в сообщении пресс-службы Росстата в пятницу.

Согласно сообщению, в августе сокращение общей смертности по сравнению с августом 2021 года составило 29,6%.

"К августу 2022 года количество смертей от COVID-19 значительно уменьшилось по сравнению с числом умерших от других болезней. Число смертей тех, у кого был идентифицирован вирус короновирусной инфекции, ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, а также от новообразований (включая злокачественные образования - рак), болезней системы пищеварения, нервной системы, а также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней.