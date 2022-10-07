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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Проверяющим организациям в РФ будет присвоен рейтинг

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Одним из инструментов стимулирования введения новых систем контроля должен стать рейтинг проверяющих организаций. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в пятницу в Рязани в ходе пленарной сессии "Безопасность граждан. Свобода бизнеса" Всероссийского форума контрольных органов - 2022.

"Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по результатам их контрольной деятельности – не только формальное определение "передовиков" контроля. Он задуман и реализован как инструмент, позволяющий наглядно показать сильные стороны в деятельности контрольных органов, выявить проблемные зоны, по единой методике сравнить показатели деятельности органов, существенно различающихся по масштабам деятельности", - отметил замминистра.

Херсонцев сообщил, что в основу рейтинга положены показатели, рассчитываемые на основе данных из единого источника - ГАС "Управление", что обеспечивает их актуальность, сопоставимость и объективность. Также одним из базовых принципов рейтинговой оценки является масштаб деятельности контрольных органов.

Практическим использованием рейтинга станет сравнительная оценка достижений контрольных органов – как в целом, так и по отдельным направлениям работы – причем, на большинство показателей инспекторы смогут повлиять, внедряя новые подходы и повышая качество внутренних бизнес-процессов.

Замминистра отметил, что рейтинг контрольных органов федерального уровня рассчитан за второй и третий кварталы 2022 года – лидером явился МЧС России, далее следуют Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

"Это позволило в пилотном режиме оценить используемые показатели, а также сравнить динамику по отдельным органам. Далее практику рейтингования планируется распространить также на регионы, с последующим ежеквартальным расчетом соответствующих показателей", - подчеркнул Херсонцев.

В ходе пленарной сессии обсуждались вопросы цифровизации надзорной деятельности, расширение системы профилактического надзора, досудебных решений.

В целом, подводя итоги форума, Херсонцев отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности заработала (реформа стартовала 1 июля 2021 года).

"Вместе с коллегами – более 400 из них приехали в Рязань со всей страны – мы сформулировали целый пакет предложений о том, как дальше повысить эффективность работы контролеров с тем, чтобы обязательные требования в нашей стране выполнялись, и деятельность предпринимателей была безопасной. Но при этом чтобы мы как государство создавали для них как можно меньше проблем", - отметил он.

РФ
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