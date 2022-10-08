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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Крымом и продажа билетов на ближайшие рейсы в Крым временно приостановлены, сообщило ОАО "РЖД".

"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, - временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена", - сообщили РЖД.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда N28 Москва - Симферополь и N170 Санкт-Петербург - Симферополь.

Также ожидается задержка поездов: N72 Санкт-Петербург - Симферополь, N28 Москва - Симферополь, N76 Омск - Симферополь, N166 Москва - Симферополь, N141 Симферополь - Пермь и N373 Симферополь - Смоленск.

Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, - временно не будут отправляться, сообщает монополия.

Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.

В РЖД создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.

Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии 8-800- 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 8-800-775-54-53.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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