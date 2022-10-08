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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Пешеходные очереди на границе с ЕС в Псковской области сократились

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пешеходные очереди в пунктах пропуска через границу в Псковской области сократились до нескольких десятков человек, заявил губернатор Михаил Ведерников.

"Каждый день к нам приезжают автобусы с молдавскими и украинскими номерами, - сообщил глава региона в видеообращении в своем телеграм-канале. - Они привозят людей, которые по различным причинам пытаются попасть в Европу. Десятки идут пешком, сотни приезжают на своём транспорте. А я напомню, что у нас и так была достаточно серьёзная очередь грузовых автомобилей из-за европейских санкций".

По его словам, это приводит к тому, что на границе на пунктах пропуска в Пыталовском, Печорском и Себежском районах скапливаются сотни транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили.

"Пешеходные очереди тоже были внушительными. Сейчас благодаря принятым мерам они сократились до нескольких десятков человек. При этом каждый в состоянии зайти на заправку, в продуктовый магазин за едой, горячими напитками и имеет возможность зарядить телефон", - рассказал Ведерников.

Он напомнил, что на месте устанавливали и палатки для обогрева. "Большой популярностью они не пользуются. На одном направлении их уже убрали за ненадобностью. Никакой гуманитарной катастрофы нет. Свою помощь предлагают волонтеры, просто местные жители. Безопасность обеспечивают силовики и спасатели", - заметил он.

Большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской и росийско-латвийской границах в Псковской области. Они преимущественно состоят из граждан Украины.

Псковская область Михаил Ведерников
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