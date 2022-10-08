В ЛНР задержали украинских диверсантов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщает о задержании украинских диверсантов, планировавших подрывы объектов инфраструктуры в ЛНР.

Сообщается, что злоумышленники планировали минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования.

В пресс-службе МГБ ЛНР заявили, что в результате оперативной работы сотрудников МГБ ЛНР предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов", - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.