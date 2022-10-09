В Энергодаре восстановили энергоснабжение

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Энергодара, нарушенное два дня назад после артиллерийского обстрела, восстановлено, сообщила администрация города.

"Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия", - сообщается в телеграм-канале администрации.

В ближайшее время, по данным властей, специалисты наладят подачу воды и работу сотовой связи.

Как сообщалось, 7 октября в результате артиллерийского обстрела было повреждено распределительное устройство Запорожской ТЭС в Энергодаре, после чего во всем городе и ближайших населенных пунктах пропал свет.

Запорожская ТЭC считалась самой мощной тепловой электростанцией Украины. Она находится в непосредственной близости к АЭС - крупнейшей атомной станции в Европе, которая имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию. В октябре началась подготовка к перезапуску двух энергоблоков.

По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС, ТЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета.