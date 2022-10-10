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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В Ярославской области рабочий погиб при пожаре на предприятии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Ярославской области в цехе предприятия в селе Бурмакино Некрасовского района случился пожар, погиб 33-летний рабочий, еще двое доставлены в больницу, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального управления СКР Алена Романова.

По факту идет доследственная проверка.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 10:20 в понедельника. К 12:50 возгорание локализовали на площади 700 квадратных метро, сообщили в областном управлении ведомства. Пожар тушат 34 человека и 8 единиц техники.

Ярославская область Бурмакино СКР МЧС
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