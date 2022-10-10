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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом рейса Петербург-Рига

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Кингисеппском районе Ленинградской области, более десяти доставлены в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства в понедельник.

"По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе "Нарва" пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации, добавили в администрации.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщили, что около 13:20 на 105-м км трассы "Нарва" в Кингисеппском районе автобус столкнулся с грузовиком. В связи с происшествием организована проверка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express, столкновение автобуса с грузовым автомобилем произошло недалеко от деревни Гурлево. Автобус выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург - Рига.

"На борту находились 18 человек. По предварительным данным МЧС, пострадали семь человек. Степень тяжести нам пока неизвестна. На место уже выехал представитель компании", - сказали в компании.

По информации Lux Express, три пассажира решили продолжить самостоятельно путь, компания предложила им места в автобусе из Нарвы.

"Также около 15:30 на месте будет автобус, который следует из Санкт-Петербурга в Таллин. Он примет тех пассажиров, которые хотят продолжить поездку. Мы их также готовы доставить в Ригу с пересадкой в Таллине. Если кто-то из пассажиров хочет вернуться в Петербург, то мы организуем такой трансфер", - добавил собеседник агентства.

Ленинградская область Кингисепп ДТП
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