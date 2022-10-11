Шойгу проверил готовность мобилизованных граждан к действиям в тыловых районах проведения СВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации, сообщило Минобороны России во вторник.

"Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО)", - сказано в сообщении.

Также Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских Вооруженных сил, информирует ведомство.

"На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учётным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказано в пресс-релизе.

Заслушав доклад, Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в CВО.

"Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток", - говорится в сообщении.