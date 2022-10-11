Москвич получил 6 лет колонии за хищение у банков 93 млн руб. в составе хакерской группы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии жителя столицы Артема Мазуренко, похищавшего деньги банков в составе группы хакеров, сообщила во вторник столичная прокуратура.

По данным ведомства, 33-летний Мазуренко будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным прокуратуры, "в ноябре 2014 года Мазуренко входил в состав преступного сообщества, созданного для хищения денежных средств у коммерческих банков при помощи специализированных компьютерных программ". В общей сложности было похищено более 93 млн рублей.

"Организатор и другие участники преступного сообщества были ранее осуждены", - отметили в прокуратуре.