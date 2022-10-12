Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин перед отлетом в Казахстан провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поскольку сегодня исполнился год с момента первого заседания Госдумы восьмого созыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации", - сказал Песков.