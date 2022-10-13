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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Минздрав анонсировал скорое появление в больницах препарата "Онкаспар" в иностранной упаковке для детей с лейкозом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Минздраве России сообщили, что, по данным производителя, препарат "Онкаспар" в иностранной упаков6ке для оказания экстренной медпомощи детям с острым лимфобластным лейкозозом будет доставлен в медучреждения страны в ближайшее время; он не имеет аналогов в стране.

"По данным производителя, препарат будет поставлен в российские медицинские учреждения в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на ввоз в страну препарата "Онкаспар" для лечения острого лейкоза в упаковке на иностранном языке.

Как сообщила главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова, около 10% взрослых пациентов имеют непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза. "Именно для этой группы пациентов показан лекарственный препарат "Онкаспар". Для терапии детских лимфобластных лейкозов этот препарат является базовым", - пояснила она.

Ранее Минздрав России также сообщил, что препарат рекомендован к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Лекарственный препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции. В феврале текущего года Минздрав России принял решение о регистрации препарата компании Servier. "Онкаспар" стал первым препаратом, зарегистрированным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по децентрализованной процедуре.

Минздрав
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