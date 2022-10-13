Росстандарт в 2022 году намерен принять рекордное количество ГОСТов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт в 2022 году планирует принять рекордное количество ГОСТов - около 1,7-1,75 тыс., сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Антон Шалаев в кулуарах форума "Российская неделя стандартизации", который проходит в Петербурге.

Он напомнил, что в 2021 году было принято немного меньше ГОСТов - около 1,6 тыс. И этот показатель также был на тот момент рекордом.

Глава ведомства уточнил, что, несмотря на наличие утвержденной программы национальной стандартизации, это все же пока прогноз.

"Мы всегда понимаем, что определенная гибкость в ней (программе национальной стандартизации - ИФ) есть. Например, если ГОСТ запланирован к утверждению в этом году, но консенсус не достигнут, его утверждение переносится. Или обратная ситуация - ГОСТ может быть принят досрочно", - отметил глава Росстандарта.

По словам Шалаева, причиной увеличения количества принятых ГОСТов стала востребованность со стороны рынка - предприятия сами выходят со своими инициативами, привлекаются к их разработке.

Кроме того, работы у Росстандарта стало больше и в связи с санкционным давлением на РФ: объектов, под которые надо разрабатывать стандарты, стало больше. Например, речь идет о сжиженном природном газе.

"Если раньше работа над ГОСТами могла занимать пять-семь лет, то сейчас у нас такой роскоши уже нет. Стандарты нужны здесь и сейчас. Они необходимы для поддержки российских технологий, обеспечения технологического суверенитета РФ. Без ГОСТов это невозможно", - убежден Шалаев.