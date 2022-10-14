Путин заявил, что Россия не ставит перед собой задачу уничтожения Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что задачи уничтожения Украины как государства не стоит.

"Будет ли существовать Украина? Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины, нет, конечно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос журналиста, "сможет ли Украина существовать как государство после всего".

"Вот они взяли в свое время - в Крыму проживают 2,5 млн человек - (...) взяли и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крыму. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия - не было бы других противодействий", - сказал он.

"Вот мост взорвали - теперь нам нужно десять раз подумать: а обеспечение сообщения с Крымом по территории, насколько важно это для Российской Федерации?" - сказал Путин.