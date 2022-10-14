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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

"Росатом" надеется вернуться к использованию площадки Балтийской АЭС для генерации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает "рано или поздно" вернуться к использованию площадки Балтийской АЭС для энергетики, возможно, для малой АЭС, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Самая главная для нас тема, самая важная - рано или поздно вернуться к энергетической повестке дня, использовать эту прекрасную площадку не только для создания и производства накопителей энергии, но и для ее генерации. Могут быть разные подходы - связанные не только с большой, но и с малой атомной мощностью. И это будет предметом нашего отдельного обсуждения - возврат к нашей основной, базовой "кафедре", к вопросу атомной энергетики", - сказал он после старта строительства завода по производству накопителей на площадке "замороженной" Балтийской АЭС.

Подготовка к строительству Балтийской АЭС недалеко от Немана началась в феврале 2010 года. Ввод в действие первого энергоблока был запланирован на 2017 год, второго - на 2018 год. Однако в середине июня 2013 года генеральный подрядчик - "Росэнергоатом" - заморозил проект.

Росатом Балтийская АЭС
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