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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Первую советскую атомную подлодку перевезли в музей Кронштадта

"Ленинский комсомол" разделили на две части и перевозили по улицам города в течение двух ночей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка (АПЛ) "Ленинский комсомол", построенная в 1958 году, обрела новое место постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба АО "ПО "Севмаш" в пятницу.

"Первая отечественная АПЛ перевезена на площадку кластера "Острова Фортов" в Музей военно-морской славы в городе Кронштадте, - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "первая в истории сухопутная транспортировка АПЛ проводилась в течение двух ночей".

Для этого "Ленинский комсомол" разделили на две части. Корабль перевозили по улицам города Кронштадта c помощью самоходных осей.

"Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, для поиска инженерно-логистического решения операции потребовалось шесть месяцев. Сейчас АПЛ ждет финальная реставрация в музее и формирование внутренней экспозиции. Планируется, что эти работы завершатся в следующем году", - говорится в пресс-релизе.

"Севмаш" отмечает, что АПЛ "Ленинский комсомол" относится к первому поколению подводных крейсеров.

"Сегодня на предприятии строятся атомные подводные лодки 4-го поколения. За всю историю, начиная с первого атомохода "Ленинский комсомол", завод построил 137 атомных подводных крейсеров, надежно укрепивших морские границы России. Севмаш – единственное предприятие в России, которое строит АПЛ", - говорится в пресс-релизе.

Кронштадт АПЛ Ленинский комсомол Севмаш
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