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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Медведев заявил о необходимости наладить в РФ крупномасштабный выпуск дронов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - России предстоит наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов, они доказали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев сообщил в своем телеграм-канале.

"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО - насущная необходимость", - отметил он.

Также он сообщил, что в рамках посещения предприятия ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа "с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов".

Дмитрий Медведев
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