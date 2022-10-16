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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Вулкан Алаид на Северных Курилах выбросил пар с газом на 8 километров

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Парогазовый выброс на восемь километров над уровнем моря произошел в воскресенье на самом высоком действующем вулкане Курильском гряды Алаид. Об этом сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на Сахалинскую группу оперативного реагирования на вулканические извержения (SVERT).

"Шлейф распространился на 145 км в восточном направлении. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

Извержение началось 15 сентября. Алаид (высота 2339 м) - остров-вулкан, расположенный на острове Атласова Большой Курильской гряды на расстоянии 30 километров к северо-западу от острова Парамушир и в 70 километрах к юго-западу от Камчатки.

Алаид представляет высокую потенциальную опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой и Курилами, поскольку его пепловые шлейфы могут подниматься до 10-15 км над уровнем моря и простираться на сотни километров, а продолжительность извержений может превышать несколько месяцев. Последнее извержение Алаида наблюдалось в 2015-2016 годах.

Алаид
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