Горобьевка в Харьковской области перешла под контроль российской армии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. "Противник отброшен на исходные позиции", - заявил Конашенков.

По его данным, потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.