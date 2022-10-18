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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Горобьевка в Харьковской области перешла под контроль российской армии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. "Противник отброшен на исходные позиции", - заявил Конашенков.

По его данным, потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Хроника 24 февраля – 18 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
 Минобороны Харьковская область Горобьевка
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