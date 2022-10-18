КС призвал закрепить право владельца земли строить в зоне ЛЭП без согласования с сетевиком

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ постановил прописать в положении об охранных зонах объектов электроэнергетики порядок, при котором собственнику земли не потребуется предварительное письменное согласование строительства или реконструкции объектов электросетевого хозяйства с энергетиками.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

"Правительству РФ надлежит (...) в кратчайший срок внести изменения в действующее правовое регулирование, установив в положении об охранных зонах объектов электроэнергетики порядок, исключающий получение физическими и юридическими лицами предварительного письменного согласования строительства или реконструкции зданий и сооружений в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства", - говорится в документе.

КС разъяснил права владельцев участков в охранных зонах объектов электросетей после жалобы москвича Всеволода Колобаева на пункт 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Норма запрещает стройку, капитальный ремонт, реконструкцию или снос в охранной зоне без письменного согласия сетевых организаций.

У Колобаева есть земельный участок в Клинском районе Подмосковья с видом разрешенного использования "для садоводства", в границах охранной зоны линии электропередачи. В 2019 году он уведомил администрацию городского округа Клин о планах построить там садовый дом. В апреле администрация сообщила, что дом строить нельзя без согласия собственника линии электропередачи. В мае МОЭСК в согласовании Колобаеу отказала. Суды согласились с отказом администрации.

Конституционный суд напомнил, что согласие уполномоченной организации на строительство зданий в подобной охранной зоне нужно ради безопасности и защиты жизни и здоровья людей, но граждане не должны подвергаться чрезмерным обременениям.

Так, с 2018 года Земельный кодекс запретил требовать согласования стройки в зонах с особыми условиями использования, если прямо не закреплено иное, а безопасность объектов охранных зон, включая зоны электросетей, в целом следует обеспечивать через конкретизацию ограничений в нормативных актах правительства РФ.

Как пишет КС, такая обязанность правительства закрепить в положениях о каждой зоне "конкретный (а для некоторых случаев - исчерпывающий) перечень ограничений и запретов хозяйственной и иной деятельности" направлена на защиту прав и законных интересов граждан и позволяет исключить (если законом не предусмотрено иное) согласование их действий в таких зонах с собственниками охраняемых объектов.

"Применительно к охранным зонам объектов электроэнергетики это не сделано", - пишет КС. В 2018 году Минэнерго подготовило проект постановления правительства, который бы решил проблему, но он до сих пор не принят.

В итоге на текущий момент отказаться от института предварительного согласования невозможно из-за угрозы надежной и безопасной работе этих объектов, а также жизни и здоровью граждан, но правительству надлежит в кратчайшие сроки внести необходимые изменения, постановил суд.

КС признал оспариваемое положение соответствующим Основному закону, так как мера, в частности, носит временный характер. Суд подчеркнул, что согласование на строительство выдает орган власти, который при необходимости должен сам обратиться к сетевой организации, а отказ гражданину или юридическому лицу должен быть четко мотивирован. Отказ может быть оспорен в суде, который со своей стороны обязан содержательно оценить его обоснованность, не ограничиваясь только критериями соблюдения процедуры и ссылкой на нормативное требование получить согласие сетевика.

Правоприменительные решения по делу Колобаева подлежат пересмотру.