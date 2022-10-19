Путин подписал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

О подписании указа Путин сообщил на заседании Совета безопасности РФ.

"Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что на этих территориях "до вступления в состав России действовал режим военного положения". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ", - пояснил Путин.

Он заявил, что указ "будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет Федерации". "О принятом решении проинформирована и Госдума", - добавил Путин.

Президент РФ, напомнив о подрыве Крымского моста, сообщил, что российскими спецслужбами "пресечены теракты и в других регионах России, в том числе массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики". "Хочу подчеркнуть, что и в отношении объектов ядерной энергетики", - отметил он.