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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин ввел в ряде регионов юга России средний режим реагирования

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин ввел своим указом на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей режим - средний уровень реагирования, следует из указа на сайте Кремля.

В РоссииУказ Путина о мерах в регионах России в связи с военным положением на присоединенных территориях. ТекстЧитать подробнее

В рамках этого режима высшие должностные лица (органы исполнительной власти) этих регионов получат право проводить мобилизационные мероприятия в экономике. Региональные и местные органы власти смогут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также эти органы власти получат полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Главы и исполнительные органы власти этих регионов смогут также усиливать охрану общественного порядка и меры безопасности, усиливать охрану военных объектов, других важных объектов в сфере транспорта, связи, энергетики а также объектов, опасных для природы и жизни и здоровья людей.

Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

У них будет право временно отселять граждан в безопасные районы, обязательно предоставляя им жилье, стационарное или временное.

Они смогут вводить и поддерживать особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничивать свободу передвижения по территории, следует из указа. Также в этих регионах смогут ограничивать движение транспорта и его досматривать.

Еще одно из новых полномочий властей этих регионов - право вводить контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Тот же указ вводит в регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа, кроме названных выше, уровень повышенной готовности.

В остальных регионах страны указом вводится базовый уровень реагирования.

Хроника 24 февраля – 19 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Крым Севастополь Кубань Белгородская область Брянская область Курская область
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