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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

"Росморпорт" поставит еще одно судно на грузовую линию между Балтийском и Усть-Лугой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" ставит на линию морского грузового транзита между Балтийском и Усть-Лугой еще одно судно. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии) Виталий Омельченко.

"В ближайшее время в перевозках грузов между Калининградской областью и основной территорией России будет задействовано еще одно крупное судно. Для этого "Росморпорт" зафрахтовал многофункциональное судно "Спарта II", принадлежащее ООО "Оборонлогистика", - сказал Омельченко.

По его словам, в настоящее время судно совершает переход из морского порта Новороссийск в морской порт Калининград. Ожидается, что "Спарта II" в первой декаде ноября выйдет в свой первый грузовой рейс на линии морпорт Усть-Луга – морпорт Калининград. Оператором судна станет "Росморпорт".

Универсальный сухогруз "Спарта II" класса ro-ro/lo-lo, благодаря своей конструкции, может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Судно имеет трюмы, грузовые палубы для накатной техники и палубы для размещения контейнеров.

Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. При максимальной загрузке за один рейс "Спарта II" может перевезти более 8 тыс. тонн, сказал Омельченко.

Как сообщалось ранее, значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва с 17 июня ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляются по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка - Калининград. На маршруте Усть-Луга – Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор" и "Спарта". На маршруте Бронка - Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "СМП Северодвинск", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и "Волго-Балт" 203.

Росморпорт Калининградская область Усть-Луга Балтийск
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