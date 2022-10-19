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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Подлодка "Уфа" войдет в состав флота в ноябре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Предприятие "Адмиралтейские верфи" завершило морскую часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Уфа" в полигонах Балтийского моря, в ноябре она войдет в состав Военно-морских сил России. Об этом сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов. Его слова цитирует в среду пресс-служба Минобороны России.

"В ходе испытаний было проверено функционирование ряда корабельных устройств, механизмов и оборудования, а также гидроакустического и навигационного комплексов. Подводная лодка успешно выполнила погружения на различные глубины, экипаж и сотрудники "Адмиралтейских верфей" произвели проверку и оценку маневренности и управляемости подводной лодки на разных ходовых глубинах", - сказал Евменов по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

Главкому ВМФ доложили, что в настоящее время подлодка на "Адмиралтейских верфях" проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приемного акта.

"Вопросы сервисного обслуживания ДЭПЛ "Уфа" в дальнейшем отработаны. Ремонтно-техническую документацию для подводных лодок проекта 636 разрабатывал 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, имеющий богатый опыт в этой сфере", - сообщили в Минобороны.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота заложена в ноябре 2019 года при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность, подчеркивают в оборонном ведомстве России.

Как ранее отмечал Евменов, "до 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота".

Адмиралтейские верфи ВМФ РФ
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