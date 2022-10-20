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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Минсельхоз не увидел необходимости ввозить продукты по параллельному импорту

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не видит необходимости во включении продовольственных товаров в перечень продукции для параллельного импорта, исключение возможно для алкоголя, например, для виски. Об этом заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарной сессии форума "Сделано в России".

"Мы считаем, что мы можем производить все, то есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет", - сказала она.

"Единственное, мы обсудили, что, наверное, будут поставлять виски в страну скоро по параллельному импорту", - сказала Лут, ещё раз подчеркнув, что "с точки зрения продовольствия нам ничего не надо".

Механизм ввоза товаров без обязательного получения согласия правообладателя (так называемый параллельный импорт) действует в РФ с мая этого года. Первоначально решение принималось сроком до конца 2022 года, недавно механизм был продлен до конца 2023 года. Минпромторг РФ формирует перечень товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Недавно министерство предложило включить в перечень алкогольные напитки (игристые вина, коньяк, виски и др. известных брендов). Участники отрасли отмечали, что это необходимо сделать к началу предпраздничных закупок ритейлеров.

Минсельхоз РФ
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