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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Дума предложила увеличить срок выдачи кредитов ЦБ на инвестпроекты до 15 лет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госдума предлагает увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования банками инвестиционных проектов с 3 до 15 лет, следует из проекта постановления парламента. Документ подготовлен по итогам встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"В рамках специализированного инструмента рефинансирования Банка России "Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов" рассмотреть возможность увеличения срока таких кредитов с трех до пятнадцати лет в целях финансирования банками долгосрочных инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости", - говорится в документе.

Данный механизм рефинансирования был введен в апреле 2014 года. Он предоставляет банкам возможность использовать в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование специально отобранных инвестиционных проектов. Речь идет о проектах в рамках модернизации российской экономики, имеющих общегосударственное значение. С марта 2015 г. процентная ставка по таким кредитам устанавливается равной минимальной из двух величин: 9% годовых или ключевая ставка Банка России минус 1 п.п.

Госдума ЦБ РФ
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