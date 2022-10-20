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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Власти РФ отклонили идею Минтранса субсидировать авиаперевозки в ДФО и Арктической зоне

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ в очередной раз отклонили предложение Минтранса субсидировать местные авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктической зоне. Об этом сообщил и.о. главы департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Дмитрий Степанко.

"К сожалению, проект правил вносился Минтрансом в правительство три раза – в 2020, 2021 годах, в третий раз – в июле этого года (...) Дополнительные бюджетные ассигнования на софинансирование местных перевозок с 2023 года были заявлены Росавиацией в рамках бюджетного процесса на 2023-2025 гг. Вместе с тем указанное предложение не вошло в число поддержанных", - заявил Степанко в ходе "круглого стола" по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации.

Он напомнил, что сейчас местные воздушные перевозки субсидируются из региональных бюджетов. Проект правил предоставления федеральных субсидий субъектам, входящим в состав ДФО и расположенным в Арктической зоне, был подготовлен "с учетом сохранения уровня финансирования из региональных бюджетов" для дальнейшей поддержки таких перевозок.

"Минтрансом продолжается работа по определению источников финансирования: в рамках бюджетного процесса будут повторно запрошены средства на реализацию проекта", -отметил Степанко.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал в июне, что в рамках подготовленного проекта постановления правительства на местные перевозки внутри ДФО и Арктики может быть выделено 8,4 млрд руб.

На полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом в 2022 году из федерального бюджета было выделено 12,3 млрд руб. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила на развитие перевозок в регионе 5,9 млрд руб.

Минтранс РФ
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