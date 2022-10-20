КС призвал учитывать военную службу иностранца в интересах РФ после получения им гражданства

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал неконституционными положения статьи 15 федерального закона "О статусе военнослужащих", которые не дают военнослужащим, получившим российское гражданство, однозначных гарантий на получение жилищных субсидий или жилья, если ранее они в статусе иностранца служили по контракту в интересах РФ.

Постановление опубликовано в четверг на сайте суда.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Артура Степаняна, который с 2005 по 2019 годы, будучи гражданином Армении, служил в пограничных органах РФ на территории Армении. В 2019 году он сменил гражданство на российское и в 2020 году по достижении предельного возраста пребывания на военной службе был уволен.

Степанян попросил жилищную комиссию воинской части признать его и его семью из пяти человек нуждающимися в жилье по договору соцнайма. Комиссия и последующие суды отказали, мотивировав тем, что военная служба заявителя как гражданина России длилась менее года вместо требуемых 10 лет.

Заявитель счел норму неконституционной, поскольку она позволяет не учитывать службу бывших военных в российских войсках в статусе граждан другого государства.

Решение КС

КС напомнил, что, благодаря двустороннему соглашению от 1994 года, граждане Армении проходят военную службу в пограничных органах России в интересах как Армении, так и России. Следовательно, считает суд, такая служба если не равнозначна тем периодам, которые засчитываются в выслугу лет в России, то ее по крайней мере следует учитывать, полностью или частично.

"Федеральный законодатель обязан учитывать при определении продолжительности соответствующей военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, не только период, в течение которого проходящее такую службу лицо имело гражданство РФ, но и период, когда это лицо до приобретения российского гражданства имело гражданство иного государства", - говорится в документе.

Иное, считает КС, фактически лишало бы таких граждан права улучшить жилищные условия, "несмотря на то, что они, соблюдая свой контракт о прохождении военной службы наряду с другими военнослужащими - гражданами РФ, переносили те же тяготы и лишения военной службы, предусматривающей выполнение задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, и исполняли аналогичные обязанности в интересах российского государства".

Теперь законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование, так как оспариваемая норма не дает однозначного ответа на вопрос о правах таких военнослужащих. При этом законодатель должен самостоятельно найти оптимальный баланс частных интересов этой категории военнослужащих и публичных интересов, счел КС.

Решения по делу заявителя подлежат пересмотру после внесения соответствующих изменений.