Генпрокурор РФ заявил о недопустимости пересмотра результатов Второй мировой войны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом.

"Отдельные политические силы" сейчас стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны, подвергают вольной интерпретации исторические факты и фальсифицируют события с целью преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме фашистской Германии", - сказал Краснов в пятницу в Бресте, где прошло заседание объединенной коллегии генеральных прокуратур РФ и Белоруссии.

Генпрокурор России коснулся также современной ситуации. "Сегодня наша страна находится в особых условиях. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы свято верим в то, что наше дело правое. Сейчас как никогда актуально напомнить, что мы никому не позволим сломить Россию, переписать историю наших героических предков", - отметил глава надзорного ведомства.

Он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", отметив, что "данный мемориальный комплекс - воплощение знаменитого девиза "Никто не забыт, ничто не забыто".

В церемонии возложения цветов также участвовал генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.