Оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности создан в Республике Алтай

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о создании на территории региона оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Штаб создан в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года. Его возглавляет глава Республики Алтай. В состав штаба также вошли представители исполнительных органов государственной власти региона и территориальных управлений федеральных ведомств", - говорится в сообщении.

Первое заседание штаба состоится в ближайшие дни. Штаб является координационным органом, обеспечивающим проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также удовлетворение потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Также в задачи штаба входит обеспечение усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности, решение вопросов об охране и введении особого режима на военных, важных государственных и специальных объектах, объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, и т.д.