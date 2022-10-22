Четыре человека погибли в результате ДТП в Курганской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дорожная авария произошла в субботу на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По данным ведомства, около 6 часов утра (4:00 мск) на 132 километре трассы "Иртыш" лоб в лоб столкнулись Honda и Chrysler. От удара автомобиль Honda полностью выгорел.

В результате ДТП, погибли оба водителя и двое пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Организовано реверсивное движение.