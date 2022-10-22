Кабмин утвердил директивы госкомпаниям о поддержке поставщиков при частичной мобилизации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило директивы госкомпаниям о мерах поддержки их поставщиков в условиях частичной мобилизации, заявил заместитель гендиректора "Корпорации МСП" Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России".

"Неделю назад первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов подписал правительственные директивы госкомпаниям о неприменении штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими условий договоров из-за частичной мобилизации, - рассказал Журавлев. - Также директивы позволят госкомпаниям изменять существенные условия договоров, если при их исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, связанные с частичной мобилизацией".

Сами директивы распространяются только на крупнейшие госкомпании (их перечень определен соответствующим распоряжением правительства) и обязывает их в течении 10 дней провести заседания советов директоров, на которых должен быть рассмотрен вопрос о возможности продления сроков исполнения договоров и неприменения штрафных санкций при нарушении из-за частичной мобилизации.

Представители интересов РФ в этих советах директоров должны будут проголосовать за неприменение штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими своих обязательств по договорам в связи с частичной мобилизацией, а также за возможность изменения условий договоров, если при их исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения без изменения условий в период срока действия указа президента РФ о частичной мобилизации.

Как сообщалось, на днях правительство РФ утвердило меры поддержки и участников госзакупок в условиях частичной мобилизации.