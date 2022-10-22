Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Кабмин утвердил директивы госкомпаниям о поддержке поставщиков при частичной мобилизации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило директивы госкомпаниям о мерах поддержки их поставщиков в условиях частичной мобилизации, заявил заместитель гендиректора "Корпорации МСП" Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России".

"Неделю назад первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов подписал правительственные директивы госкомпаниям о неприменении штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими условий договоров из-за частичной мобилизации, - рассказал Журавлев. - Также директивы позволят госкомпаниям изменять существенные условия договоров, если при их исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, связанные с частичной мобилизацией".

Сами директивы распространяются только на крупнейшие госкомпании (их перечень определен соответствующим распоряжением правительства) и обязывает их в течении 10 дней провести заседания советов директоров, на которых должен быть рассмотрен вопрос о возможности продления сроков исполнения договоров и неприменения штрафных санкций при нарушении из-за частичной мобилизации.

Представители интересов РФ в этих советах директоров должны будут проголосовать за неприменение штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими своих обязательств по договорам в связи с частичной мобилизацией, а также за возможность изменения условий договоров, если при их исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения без изменения условий в период срока действия указа президента РФ о частичной мобилизации.

Как сообщалось, на днях правительство РФ утвердило меры поддержки и участников госзакупок в условиях частичной мобилизации.

правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 октября

В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения

Два человека погибли в результате обстрела белгородского Шебекина

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили попытки наступления украинских войск в ЛНР, ДНР, Херсонской области

Пять человек ранены в результате обстрела белгородского города Шебекино

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 9,3 тыс. человек

Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов

Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов

Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности до 6 ноября

Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 6 ноября

Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками

Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });