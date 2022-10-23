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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Комплексы "Искандер-М" станут мощнее за счет ввода в их состав более совершенных ракет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Боевые возможности оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" будут наращиваться за счет ввода в его состав новых, более мощных ракет, заявил генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, Коломна) Валерий Кашин.

"Та инфраструктура, которая создана под "Искандер", наверное, прослужит лет 30 - в зависимости от ситуации, которая будет меняться. Но при этом, думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего - за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

В 2017 году Кашин сообщил, что для комплекса "Искандер-М" создано семь типов ракет. "Создано еще несколько типов ракет, внешне они между собой не отличаются. Сейчас у него семь типов ракет, а может и больше", - сказал тогда генконструктор.

"Искандер-М" (КБМ, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.

Искандер-М Валерий Кашин
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