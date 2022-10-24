В Петербурге взяли под особый контроль объекты жизнеобеспечения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Петербург вводит особый режим работы жизненно важных объектов, сообщил губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России Петербург".

"Прежде всего, мы усиливаем меры по обеспечению безопасности. Охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", - отметил губернатор.

Он сообщил, что дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся, меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни.

"У правительства Петербурга налажено межведомственное взаимодействие. Отработаны необходимые алгоритмы. (...) Нам поручено реализовать все меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других силовых структур и нужд населения. Это большая ответственность. И новые возможности для консолидации экономики", - сказал Беглов.