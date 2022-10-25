Путин проведет переговоры с президентом Республики Гвинея-Бисау

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Во вторник, 25 октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало, сообщает пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике", - говорится в сообщении.

Также будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка (июль 2023 года, Санкт-Петербург), добавили в пресс-службе.