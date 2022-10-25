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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ расширила список невъездных представителей стран ЕС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Москва пополнила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении МИД РФ об ответных мерах на антироссийские решения Евросоюза, а также ПАСЕ.

Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ, отмечается в заявлении, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", - подчеркивают на Смоленской площади.

Там напомнили, что "в ответ на абсолютно законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей Европейский союз принял 6 октября очередные ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития нашей страны". "Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

"Крайне агрессивной линии придерживается и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая на своем заседании 13 октября одобрила очередную антироссийскую резолюцию, содержащую неприемлемые призывы к государствам СЕ. Это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте с.г. решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние 8 лет на Донбассе, обстреливая мирное население", - отмечается в документе.

МИД РФ ЕС
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