Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" допущена к старту

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия на Байконуре приняла решение допустить к старту ракету-носитель "Союз-2.1а", которая в среду отправит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-21", сообщает "Роскосмос".

"25 октября 2022 года на космодроме Байконур Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-21" и ее пуск 26 октября в 03:20:09 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечается на 28 октября в 05:50 мск. По данным госкорпорации, грузовик пробудет на орбите восемь месяцев.

"Прогресс МС-21" доставит на станцию 2 520 кг грузов, среди них 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Кроме того, на грузовике будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор", также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в принтере.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.