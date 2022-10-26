Активы зарубежных компаний в новых регионах России переведут под юрисдикцию РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что планируется перевести в российскую юрисдикцию активы зарубежных компаний на вновь присоединенных территориях.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что создана некая комиссия по проблеме зарубежных активов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я не знаю, будет ли эта комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься правительству, это однозначно".

"Там же (на новых территориях РФ - ИФ) есть брошенные активы и, конечно же, нельзя их оставлять в действии, и предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен брать их на свой баланс. Это совершено нормально, потому что здесь территория Российской Федерации", - добавил Песков.

Представитель Кремля провел при этом аналогию с активами, которые остались в Крыму после его присоединения к России. "Когда был Крым, там действительно были владельцы, которые бросили свои активы, когда Крым вступил в состав РФ. Многим, если не всем, было предложено заявить свои права и переоформить в российскую юрисдикцию, и кто-то это сделал", - отметил Песков.

Поэтому, по его словам, "прецедент уже есть, они (активы) функционируют".

На уточняющий вопрос, такая же схема по переоформлению активов будет использована и на новых территориях, пресс-секретарь президента ответил: "В любом случае, у активов есть собственники, и они все имеют право по российским законам заявить свои права на тот или иной актив, но уже, исходя из того, что это территория России и регионы РФ".

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.