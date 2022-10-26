Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Ограничения на вывоз из РФ отдельных видов товаров и сырья продлены до конца 2023 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета и ограничений на вывоз за пределы России либо ввоз в страну отдельных видов сырья и товаров. Документ, вносящий соответствующие изменения в указ №100 от 8 марта 2022 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Перечень товаров, вывоз которых ограничен, утверждается правительством РФ. На текущий момент в него входит энергетическое оборудование, двигатели и силовые установки, различные виды промышленного оборудования и станков, авиатехника, суда, сельскохозяйственная и спецтехника, продукция радиоэлектроники, медицинские расходные материалы и оборудование. Запрет не касается товаров, вывозимых в личных целях.

Также правительством введено ограничение на вывоз из РФ инертных газов (используются в производстве микроэлектроники) - экспорт этой продукции возможен только по специальному разрешению кабмина.

Отдельным решением правительства утвержден перечень товаров, в отношении которых действует разрешительный порядок вывоза из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этот список включены сельхозоборудование, транспортные средства и комплектующие к ним, телеком-оборудование, отдельные виды добычного, геологоразведочного, геофизического оборудования и медоборудования.

Данная мера не распространяется на транзитные товары, товары, вывозимые для обеспечения военных нужд РФ за рубежом, продукцию, экспорт которой лицензируется профильными ведомствами, и ряд других случаев.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

В Москве заочно арестовали преподавателя из США по делу о наркотиках

Задачи тренировки стратегических сил сдерживания РФ выполнены полностью

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что рисков для россиян из-за создания в США гибридного вируса COVID нет

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Сунака с назначением премьером

Туроператоры сообщили о новом оживлении спроса на "карточные" туры за рубеж

Взрыв на Крымском мосту

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });