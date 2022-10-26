Ограничения на вывоз из РФ отдельных видов товаров и сырья продлены до конца 2023 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета и ограничений на вывоз за пределы России либо ввоз в страну отдельных видов сырья и товаров. Документ, вносящий соответствующие изменения в указ №100 от 8 марта 2022 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Перечень товаров, вывоз которых ограничен, утверждается правительством РФ. На текущий момент в него входит энергетическое оборудование, двигатели и силовые установки, различные виды промышленного оборудования и станков, авиатехника, суда, сельскохозяйственная и спецтехника, продукция радиоэлектроники, медицинские расходные материалы и оборудование. Запрет не касается товаров, вывозимых в личных целях.

Также правительством введено ограничение на вывоз из РФ инертных газов (используются в производстве микроэлектроники) - экспорт этой продукции возможен только по специальному разрешению кабмина.

Отдельным решением правительства утвержден перечень товаров, в отношении которых действует разрешительный порядок вывоза из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этот список включены сельхозоборудование, транспортные средства и комплектующие к ним, телеком-оборудование, отдельные виды добычного, геологоразведочного, геофизического оборудования и медоборудования.

Данная мера не распространяется на транзитные товары, товары, вывозимые для обеспечения военных нужд РФ за рубежом, продукцию, экспорт которой лицензируется профильными ведомствами, и ряд других случаев.